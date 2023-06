Sampdoria | la rifondazione è già partita | Grosso | la regia di Paratici e tutti i nodi tra mercato e società

(Di sabato 24 giugno 2023) Come tutte le rivoluzioni che si rispettino, anche quella a tinte blucerchiate è iniziata in sordina. Non si dovrà attender molto...

MSL - NO - BANNER AF_IS_ADMIN ZONEID insideposttop_18447 La nuovatargata Radrizzani prende forma . Ladell'area sportiva del club è a buon punto: secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, il club ligure sarebbe a un passo dal chiudere ...Ho parlato col presidente Lanna due giorni fa che loro dovevano prendere una scelta: o provare a salvare ladi non andare in B o provare di salvare la società. Giustamente hanno scelto di ...Sport, leggi anche Allegri - Juventus, Zidane No, Tudor scalda la 'bianconera' Cessione, Radrizzani: 'Offerta Interesse da investitori stranieri' Sport e gossip, leggi anche ...

Sampdoria, la rifondazione è già partita: Grosso, la regia di Paratici ... Calciomercato.com

Dopo i play-off sfumati, nelle speranze di tutti noi gioco forza c'è il ritorno in A al prossimo colpo. Ma in quali termini Sarà determinante la scelta della proprietà in ordine alla propria permanen ...Si chiama "paracadute" per un motivo, perché permette a chi retrocede di non schiantarsi. Nella definizione della Figc a "evitare scompensi nel ciclo reddituale e finanziario delle società". Lo Spezia ...