Salvaguardia ecosistemi marini | lidi abusivi e lavoratori in nero | operazione nel Catanzarese

Leggi su feedpress.me

(Di sabato 24 giugno 2023) Sulla scia delle operazioni “Deep” dello scorso anno, i carabinieri in simbiosi con la Capitaneria di Porto in tutta la Regione Calabria e qui in particolare nella provincia di Catanzaro , hanno eseguito interventi complessi in materia ambientale attuati mediante l’impiego coordinato e simultaneo di squadre congiunte composte oltre che dall’Ufficio Circondariale Marittimo - Guardia Costiera...