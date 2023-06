Sala | ‘Sui figli di due madri valutiamo intervento in giudizio’

Leggi su lopinionista

(Di sabato 24 giugno 2023) MILANO – Il Comune di Milano “valuterà con attenzione la possibilità di intervenire nel giudizio che, con ogni probabilità, si instaurerà nuovamente dinanzi al Tribunale di Milano”. Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe, commentando quanto deciso dal tribunale di Milano, che ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita di un bambino nato all’estero da maternità surrogata vietata in Italia. Nel caso delle tre coppie di donne, invece, come spiega il comunicato del sindaco, il tribunale ha ritenuto inammissibile l’azione di annullamento intrapresa dal pubblico ministero sotto il profilo procedurale. L’azione potrà però essere riproposta dal pubblico ministero come azione finalizzata a rimuovere il riconoscimento effettuato dalla madre “intenzionale” in un giudizio contenzioso davanti al Tribunale. Il sindacosottolinea inoltre come ...