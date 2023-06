Russia | voci impazzite sulla fuga di Putin | dov' è l' aereo presidenziale

(Di sabato 24 giugno 2023) Sono ore di grande tensione indove l'insurrezione armata guidata da Evgeny Prigozhin, il capo del gruppo Wagner, minaccia di arrivare a Mosca. Secondo molti osservatori siamo sull'orlo della guerra civile e le speculazioni sul futuro del regime di Vladimirsi sovrappongono alle news che arrivano sui social e al lavoro della propaganda degli schieramenti in campo. Mentre i carri armati di Progozhin sono stati avvistati alle porte di Mosca si fanno insistenti ledi unadidalla Capitale. L'Ilyushin Il-96sarebbe decollato da Mosca e già atterrato a San Pietroburgo, scrive Fontanka, il giornale più popolare a San Pietroburgo, che cita dati di FlightRadar24. Non è chiaro sesia a bordo. Sarebbe atterrato anche un ...

'Il presidente lavora al Cremlino'. Lo ha assicurato il portavoce di Vladimir Putin, Dmitry Peskov, citato da Ria Novosti, dopo alcune voci secondo cui, in seguito alla rivolta di Yevgeny Prigozhin e della Wagner, il presidente avrebbe lasciato Mosca per una delle residenze fuori dalla regione della capitale.

