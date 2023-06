Russia | truppe e blindati della Wagner per le strade di Rostov

(Di sabato 24 giugno 2023)e mezzidel grupposono dispiegati per lecitta' di, che i mercenari controllano da questa mattina. Gli uomini di Prigozhin hanno preso possesso del quartier ...

Putin ha detto di aver parlato con il comandante dellemeridionali la scorsa notte, nel suo discorso televisivo. "Lasi difenderà e respingerà questo gesto ostile", ha detto, secondo ...e mezzi blindati del gruppo Wagner sono dispiegati per le strade della citta' di Rostov, che ...possesso del quartier generale dell'esercito per il distretto militare meridionale della, ...L ' altra parte del gruppo dellesi è, invece, già consegnata all ' avanzata di Wagner. Sul ... Putin, che ben conosce la storia, sa che ogni rivolgimento di regime inè sempre partito ...

Russia nel caos, le truppe Wagner a 500 km da Mosca. Il Cremlino smentisce la fuga di Putin | LA DIRETTA ... Milano Finanza

Yevgeny Prigozhin alla guida di una rivolta contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha annunciato che le sue truppe hanno attraversato la frontiere e sono entrate a Rostov. "Ora stiamo entrando a Ro ...Poi ha fatto sapere che le truppe cecene sono in viaggio verso le zone di tensione. Sostegno a Putin è arrivato anche dal patriarca della Chiesa ortodossa russa Kirill, il quale ha lanciato un appello ...