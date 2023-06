Il ministro degli Esteri Antonio, a Genova per la campagna di tesseramento di Forza Italia, ha parlato di quello che sta avvenendo in: "Seguiamo la situazione. La Farnesina è in contatto con i 5.600 italiani che ancora ...LIVE: 'Non tocca a noi interferire' Sulla vicenda è intervenuto anche il ministro degli Esteri, Antonio, precisando che 'non tocca a noi interferire. Come diciamo che lanon può ...Nel frattempo il ministro degli Esteri Antoniofa sapere che sono 5.600 i cittadini italiani in, ma che al momento "non abbiamo segnalazioni negative". Il vicepremier, parlando al ...

Russia, Tajani: seguiamo con attenzione, cittadini siano prudenti - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

"Invito a grande prudenza. La nostra unità di crisi ha già diffuso sui social i numeri da chiamare dall'Italia per avere informazioni sui nostri concittadini. Non abbiamo segnalazioni negative, ma ...Il ministro degli Esteri, Antonio Tajani si è espresso, attraverso una nota su Twitter, sulla rivolta della Wagner contro il Presidente Putin. Conte: "Seguiamo escalation con attenzione".