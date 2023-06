Russia | prosegue la rivolta della Wagner

(Di sabato 24 giugno 2023)ladel gruppo. in. Il capo, Yevgeny Prigozhin, ha rifiutato di obbedire alle richieste di Putin di deporre le armi. Zelensky: “La debolezzaè ormai evidente”./ladel gruppoinla ribellione del gruppo mercenario. Sono in corso “attività operative e

Al momento nessuna criticità per i connazionali in, i quali sono stati invitati alla ... LA SITUAZIONE ALLE 13 - La marcia di avvicinamento delle truppe della wagner. secondo la BBC i ......il rapporto, stando al quale alcune unità dell'esercito avrebbero mostrato inizialmente '... Gli Usa osservano da vicino la situazione ine lo scontro tra il leader del gruppo mercenario ..."In un'operazione definita da Prigozhin 'la marcia della libertà', le forze di Wagner hanno varcato il confine ucraino entrando inin almeno due località -l'analisi - a Rostov sul ...

Prigozhin "Presa Rostov". Putin in diretta Tv: "Difenderemo la Russia, traditori saranno puniti" - Elicotteri militari russi hanno aperto il fuoco sulle unità Wagner vicino a Voronezh - Elicotteri militari russi hanno aperto il fuoco sulle unità Wagner vicino a Voronez RaiNews

"È iniziata la guerra civile". Il leader del Gruppo Wagner Yevgeny Prigozhin si è messo a capo della rivolta contro Mosca annunciando questa mattina che le sue truppe hanno attraversato la frontiera, ...Russia, colpo di stato o guerra civile Sul Cremlino aleggia lo spettro del colpo di stato. O, addirittura, quello di una guerra civile. Il capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, ha ...