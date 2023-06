Russia | Medvedev | “Non consentiremo che pazzi criminali prendano potere”

Mentre la situazione insi fa sempre più tessa e imprevedibile, con i mercenari del gruppo Wagner che puntano verso Mosca, il vice presidente del Consiglio di sicurezza russo, Dmitry, annuncia che 'non ...... nellasud occidentale. Il regime di controllo antiterrorismo non è la legge marziale ...antiterrorismo era stato istituito da Boris Eltsin nel settembre del 1999 e abolito da Dmitrynel ......Dossier - Sentieri di guerra Le notizie in diretta dal conflitto Ucraina -Punti chiave 18:13 Esercito russo crea fossati in autostrada per bloccare l'avanzata della Wagner 17:38: "...

Mosca, 24 giu. (Adnkronos) - Yevgheny Prigozhin, il 'cuoco di Putin' ora traditore della patria. E' la parabola, lungi dall'essersi conclusa, ...Il vice presidente del Consiglio di sicurezza della Russia: "Nel complotto sono coinvolti anche specialisti stranieri e unità ...