Russia | marcia la Wagner | può arrivare a Mosca?

(Di sabato 24 giugno 2023) “Difenderemo la: i traditori saranno puniti”. Sono queste le prime parole pronunciate da Vladimir Putin alla Nazione, dopo il tentato golpe militare del gruppo mercenario. Uno scenario a dir poco clamoroso, che ha destabilizzato anche la capitale della Federazione, portando i vertici della città a bloccare le strade e vietare il passaggio in Piazza Rossa e nel Mausoleo di Lenin. Ad ora, le milizie dellahanno occupato i siti militari della città di Rostov e si registra l’arrivo delle truppe cecene nelle aree di tensione per eliminare il gruppo di Prigozhin. Non lontano, quindi, è il rischio di una vera e propria guerra civile in, già prefigurata da Putin nel discorso di stamattina, il quale ha avvisato di non “ripetere un nuovo 1917”, la “celebre” data della rivoluzione bolscevica. Eppure, ...