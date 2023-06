Russia | la rivolta di Prigozhin

(Di sabato 24 giugno 2023) Inè in atto unadel gruppo mercenario Wagner guidato da Yevgeny. Il capo della Wagner accusa i vertici militari russi di aver ucciso numerosi combattenti della Wagner e chiede il rovesciamento della leadership. “Non è un colpo di stato militare, ma una marcia per la giustizia”, ha affermato: la

Leggi anche La guerra si sposta in, offensiva a Belgorod e droni caduti in autostrada: nel Donbass 'uccisi 250 soldati ucraini' La guerra dei droni, Mosca 'bucata' due volte: la strategia dell'...... sarà ripristinata la giustizia per i soldati e poi per tutta la", ha detto. "Siamo 25.000 ...del Gruppo Wagner sono alla base dell'apertura di un procedimento penale per incitamento alla......aveva condannato nella prima metà dell'Ottocento per contrastare i movimenti dicontro l'... Del resto, questa discussione aveva infiammato gli animi di tutta laagli inizi del Novecento, ...

Russia, Prigozhin (gruppo Wagner) chiama alla rivolta: "Scendete in strada con noi". Mosca ordina l'arresto. I servizi: "È ... Il Fatto Quotidiano

(Adnkronos) - Yevgeny Prigozhin alla guida di una rivolta contro Mosca. Il leader del gruppo Wagner ha annunciato che le sue truppe ...Fa impressione che nelle accuse patriarcali odierne ai preti pacifisti si parli esplicitamente di “eresia tolstojana”. Mentre alla scomunica contro di lui che per Kirill dovrebbe ...