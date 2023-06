Diversi uomini dellarussa presidiano l'ingresso principale degli uffici di San Pietroburgo del gruppo di mercenari Wagner. Le forze dell'ordine, presenti anche con un grosso furgone, stazionano davanti all'...... occuparono per sei mesi Maidan, resistendo al freddo ed alle cariche delladi governo, sopportando cento morti , fino a provocare le dimissioni del presidente, che riparò in, e ...... moria di delfini e leoni marini sulle coste le scuse dopo le polemiche Fotogallery - Usa, cittadini alle esercitazioni di tiro della: al poligono il bersaglio è un afroamericano nell'area ...

Russia, la polizia presidia l'ingresso degli uffici della Wagner a San Pietroburgo - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Diversi uomini della polizia russa presidiano l'ingresso principale degli uffici di San Pietroburgo del gruppo di mercenari Wagner. Le forze ...Lo ha annunciato su un canale Telegram il gruppo paramilitare Wagner guidato da Evgheny Prygozhin. Nel messaggio si fa riferimento all'attacco subito da un convoglio della compagnia nella regione russ ...