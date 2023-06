Russia | intesa in extremis Prigozhin ferma le truppe | Evitiamo il bagno di sangue

(Di sabato 24 giugno 2023) La drammatica crisi in cui è piombata ladopo l'insurrezione militare dei mercenari del gruppo Wagner che sono ormai alle porte di Mosca sembra essere arrivata un punto di svolta. Il presidente bielorusso, Aleksander Lukashenko, ha annunciato di aver negoziato con il capo delle milizie, Yevgeny, il quale avrebbe accettato dire l'avanzata delle sueverso Mosca. Lo ha riferito l'agenzia di stampa Tass. Secondo Lukashenko, il più stretto alleato di Vladimir Putin, sarebbe stato raggiunto un accordo per garantire la sicurezza dei combattenti della Wagner.ha accettato la proposta di Lukashenko dire l'avanzata dei mercenari di Wagner e allentare la tensione: è stata trovata "una soluzione accettabile, con garanzie di sicurezza per i ...

VEDREMO DOMANI COME AVRA' EVOLUTO QUESTA DRAMMATICA NUOVA SITUAZIONE IN TERRA DELLA... politico - sociale, e come tale divinizzata nell'antichità classica; modernamentecome fatale ..., scontri Wagner - esercito a Voronezh: poi i mercenari puntano su Mosca La manifestazione a Roma Il corteo, partito da piazza della Repubblica e giunto a piazza del Popolo, era guidato dal ...'Se ine sul fronte ucraino la Wagner è un elemento di destabilizzazione, in scenari come l'... Secondo il sito russo Vazhnye Istorii , ripreso da Ukrainska Pravda , un'sarebbe stata ...

Breafing continui per Joe Biden, mentre il Regno Unito riunisce il coordinamento delle risposte alle emergenze più gravi ...Sono ore molto tese in Russia, cresce il panico: secondo alcuni giornali esteri sarebbero già esauriti i biglietti per raggiungere località estere. Difficile lasciare le città di Rostov e Voronezh ...