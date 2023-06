Russia in crisi | Ucraina ne approfitta | lanciata offensiva nel Donbass per la riconquista dei territori occupati

Lain corso inSecondo Dario Fabbri "E' davvero molto strana". In collegamento con il TG La7, il direttore di Domino analizza gli eventi delle ultime settimane e l'escalation di queste ore.24 giu 18:49 Biden chiama Macron - Scholz - Sunak sullainIl leader Usa Joe Biden ha parlato oggi con il presidente francese Emmanuel Macron, il cancelliere tedesco Olaf Scholz e il ...Gli sviluppi dellainsono finiti al centro della riunione tra Giorgia Meloni , Antonio Tajani e Guido Crosetto. Il presidente del Consiglio sta seguendo in aggiornamento l'evoluzione dello scontro tra ...

Wagner: la guerra civile è iniziata. Scontri a Rostov e Voronezh. Putin: i traditori saranno puniti - Prigozhin: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi” - Prigozhin: “Non sia versato sangue russo, torniamo alle basi” RaiNews

Gentile Lettore, ogni giorno ANSA è impegnata nella produzione di informazione tempestiva e affidabile, grazie alla sua capillare presenza sul territorio nazionale e internazionale, con l’obiettivo di ...“Bisogna vedere come reagirà la Russia e se ha gli anticorpi rispetto a questa azione ... la mediazione del presidente bielorusso Alexandr Lukashenko per far finire la crisi innescata oggi. Prigozhin ...