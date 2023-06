Russia | guerra civile in una super potenza nucleare | ecco perché il mondo trema

Se Kiev sfondasse nel Donbass allora potremo dire con certezza che dicivile si tratta". In ... La7.it - La crisi in corso inSecondo Dario Fabbri "E' davvero molto strana". In ...Il ministro ha poi voluto rassicurare sui connazionali che si trovano in. "Li abbiamo sentiti e non corrono alcun rischio - ha detto - ma vista la situazione di caos abbiamo inviato loro un ......su quanto sta accadendo in, dove la situazione è in rapida evoluzione dopo che il gruppo Wagner si è rivoltato contro il regime di Vladimir Putin . 'Da solo non può affrontare una...

Giorno 486: i tre scenari della guerra civile russa. E le conseguenze a Kiev Avvenire

La brigata Wagner conquista Rostov, poi marcia su Mosca. A 200 chilometri dalla meta, il capo intima l’alt: “Meglio non spargere sangue russo”. Lo stop dopo ...“Oltre a Vladimir Putin c’è un altro uomo che oggi vacilla per il tradimento di evgeny Prigozhin”. Così ha scritto Enrico Mentana sui social riferendosi al collega Dario Fabbri, direttore di Domino, ...