Russia guerra civile | cambia programmazione Rai | Mediaset e La7

(Di sabato 24 giugno 2023)no i palinsesti Rai,e La7 per seguire la situazione in. Il leader del gruppo Wagner, Wagner Yevgeny Prigozhin, ha dichiaratoai generali di Putin sostenendo di essere giunto presso il quartier generale dell'esercito russo a Rostov e di aver preso il controllo di siti militari, compreso un aeroporto. Inoltre ha accusato i capi della Difesa russa di avere ordinato un attacco contro di loro e marcia verso Rostov e Mosca: "Laè iniziata". Nella mattinata di sabato 24 giugno 2023 Putin ha parlato alla Nazione: "Difenderemo il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento". Di contro il leader del gruppo Wagner ha affermato: «Putin sbaglia, non siamo traditori ma patrioti». La normaledel sabato mattina di ...

Dopo che i mercenari Wagner hanno dichiaratoal ministero della Difesa russo, le autorità hanno introdotte il regime di "operazione antiterrorismo" (Cto) nelle regioni di Rostov - sul - Don e Voronezh, al confine ucraino, e nella regione ...Non abbiamo fatto laalla, non siamo contro la, contestiamo la violazione del diritto internazionale da parte di Putin che guida in questo momento la Federazione". Stessa ...Chi disprezza gli esseri umani e ne getta centinaia di migliaia in una, per poi barricarsi nella regione di Mosca per difendersi da coloro che lui stesso ha armato. Per molto tempo la...

Wagner: “La guerra civile è iniziata". Putin: "Difenderemo la Russia, i traditori saranno puniti" - Media indipendente russo: ieri sera il Cremlino ha cercato di negoziare con Prigozhin - Media indipendente russo: ieri sera il Cremlino ha cercato di negoziare con RaiNews

La crisi scoppiata in queste ore in Russia sta mettendo di nuovo il mondo di fronte all'incubo nucleare. La classe dirigente europea sembra non ...Le cronache pietroburghesi raccontano che tutto è cominciato da un chioschetto di hot dog. Yevgeny Prigozhin non aveva neanche 30 anni ed era appena uscito di galera. Da quel chiosco la sua fortuna si ...