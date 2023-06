Russia | Crosetto e Tajani | il golpe è una questione interna Per ora nessuna evacuazione di italiani

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 24 giugno 2023) «È unaalla»: lo ribadiscono all’unisono il ministro della Difesa Guidoe il titolare della Farnesina, Antonio. Con il numero uno delle Forze Armate che osserva: «Ogni crisi preoccupa perché le fragilità nel mondo abbiamo visto che hanno ripercussioni anche esterne. Ma al momento si tratta di una crisiche era già in corso da tempo nelle forze armate russe. Vediamo cosa succederà. Non facciamo previsioni». Mentre il ministro degli Esteri, nel fare il punto sulla situazione, ribadisce a sua volta: «Ancora non ho sentito Blinken. Un vertice Nato ad ora non è stato convocato. Ma nel momento in cui diciamo non si deve interferire nelle vicende di un Paese, e abbiamo condannato l’invasione russa, non tocca certamente a noi ...