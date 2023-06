Russi in fuga da Rostov-sul-Don | corsa ai treni

Leggi su laprimapagina

(Di sabato 24 giugno 2023) Scene di panico a-sul-Don dove le stazioni deisono sovraffollate di persone che vogliono lasciare la città del Sud della Federazione. Lo riportano alcuni media, tra i quali il Kommersant che, citando un suo corrispondente, parla della stazione suburbana dove si registrano grandi code. In un video si vedono centinaia di persone sono in attesa vicino ai binari. Secondo il governo regionale, la stazione degli autobus funziona normalmente. “La vendita dei biglietti è stata sospesa per le destinazioni in cui il traffico è temporaneamente bloccato”, ha dichiarato il servizio stampa.