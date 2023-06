Rugby | Mondiali Under 20 2023 | Argentina-Italia 43-15 Azzurrini sconfitti all’esordio

(Di sabato 24 giugno 2023) Inizia in salita il cammino dell’20 diaidi categoria: in Sudafrica glivengonoper 43-15 dall’, che marca sei mete e porta a casa anche il punto di bonus offensivo. Decisivo il cartellino rosso rimediato al 18? da Aminu, che costringe glini a giocare in 14 contro 15 per oltre un’ora. Nel primo tempo l’sblocca subito il punteggio dalla piazzola con Sante al 2?, poi al 18? arriva l’episodio che decide la gara, col rosso rimediato da Aminu. L’in 14 contro 15 trova addirittura la meta, non trasformata, di Passarella al 21?, che vale l’8-0. L’, però, sfrutta appieno la ...

