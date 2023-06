Rublev-Bublik in tv | data | orario | canale e diretta streaming finale Atp Halle 2023

(Di sabato 24 giugno 2023) Andreysfiderà Alexandernelladell’ATP 500 di, in programma dal 19 al 25 giugno. Il tennista kazako è fatto così, se imbrocca la settimana giusta diventa un ostacolo molto duro per chiunque. Il tennis non gli manca, la spregiudicatezza neppure. Coric, Struff, Sinner e Zverev perdendo un solo set è un percorso assolutamente degno di nota e ora non vuole fermarsi qui ‘Sasha’. Di fronte si ritrova però un maestro dei tornei di questo tipo, un tennista comeche nei 500 riesce sempre a dare il meglio, a prescindere dalla superficie sulla quale si gioca. I due si sono affrontati già quattro volte da professionisti, ma si tratta di precedenti tutti abbastanzati. L’unica vittoria dirisale al 2016, poi ...

Il kazako Alexander Bublik è il primo finalista dell'Atp 500 di Halle. In semifinale ha superato il tedesco Alexander Zverev, testa di serie n.9, in due set, 6-3 7-5. (ANSA) ...Calato il sipario su questa giornata riservata ai quarti di finale dell'ATP500 di Halle. Sull'erba tedesca c'è stato il ritiro di Jannik Sinner. Una contrattura alla coscia sinistra ha fermato l'altoa ...