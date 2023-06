Ruba borsa a Capri e si imbarca su un traghetto |  denunciato

(Di sabato 24 giugno 2023)e sisu undiretto a Napoli,per furto aggravato e ricettazione un 43enne, 43enne finito nei guai. Giovedì sera gli agenti dell’Ufficio Prevenzione Generale, durante il servizio di controllo del territorio, su disposizione della Centrale Operativa, sono intervenuti presso il varco “Pisacane” di lato calata Porta di Massa del porto di Napoli per una segnalazione di una persona a bordo di unproveniente dache si era resa responsabile di un furto in un negozio dell’isola. In particolare, gli agenti del Commissariato di, poco prima, erano intervenuti presso l’esercizio commerciale dove, grazie ...

pertanto gli operatori hanno bloccato l'uomo all'arrivo del traghetto trovandolo in possesso della, di alcuni capi di abbigliamento, di un profumo, di un orologio e di un'altracon 1600

Capri, ruba una borsa e fugge su un traghetto: denunciato iracheno ilmattino.it

