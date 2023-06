Royal Ascot | semplicemente Lanfranco Dettori

Una gara di cappelli con una gara di cavalli sullo sfondo: anche questo è il. Nei cinque giorni della kermesse non sfila solo la quintessenza dell'eleganza made in Britain ma all'ippodromo del Berkshire va in scena uno spettacolo unico al mondo: la parata dei ......30 Calcio Uefa Europei U21 2023 Gruppo B: Spagna vs Croazia (diretta) dallo Giulesti Stadium - Bucarest Telecronaca: Stefano Bizzotto e Ubaldo Righetti ore 23:00 Ippica:5a Giornata (...Domani, sabato 24 giugno, ultimo giorno di2023, le Queen Elizabeth II Jubilee Stakes (Gruppo 1) sono il piatto forte della giornata. I bookmaker d'Oltremanica vedono nel numero 2, ...

Kate Middleton, look rosso al Royal Ascot (con William): cappello firmato, pochette vintage e maxi orecchini. ilmessaggero.it

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...La principessa del Galles non è una grande fan dei cavalli per colpa di un'allergia di cui soffre, ma al torneo più glamour del Regno Unito non poteva di certo mancare. E ha oscurato tutti gli altri, ...