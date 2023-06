Rottamazione cartelle 2023 | solo una settimana alla scadenza

(Di sabato 24 giugno 2023) (Adnkronos) –quaterunadi tempo per poter ancora aderiredefinizione agevolata. Questo il tempo che resta ai ritardatari che vogliono estinguere i propri debiti con il Fisco graziesanatoria introdotta dLegge di Bilancio. Il termine ultimo per presentare la domanda di adesione è fissato al 30 giugno (termine slittato di due mesi rispetto a quello originale, che era fissato al 30 aprile). L’Agenzia delle Entrate, in ogni caso, consiglia ai contribuenti di non accalcarsi nella presentazione delle istanze negli ultimi giorni perché il sovraccarico di accessi potrebbe provocare disservizi e impedire, proprio all’ultimo momento, di presentare la domanda. Come ricorda Money.it, dopo il 30 giugno l’Agenzia delle Entrate ...

... si dovrà attendere il 31 ottobre, la prima vera scadenza che definirà l'adesione alla... infatti, modifica tutte quelle inviate in precedenza (riferite alleindicate sulla stessa)...Dunque rimangono ancora pochi giorni per presentare domanda didelle. Ultima settimana per aderire alla sanatoria, l'attesa non ripaga Coloro i quali ......2023 " rinnovando analoghe misure adottate nel 2019 " con una norma chiamata " strappacartelle " per distinguerla dalla(che arriva fino al 2022 ma non cancella tutte le, ...

Rottamazione quater, in scadenza la definizione agevolata delle cartelle esattoriali: come fare Fanpage.it

Rottamazione quater 2023, solo una settimana di tempo per poter ancora aderire alla definizione agevolata. Questo il tempo che resta ai ritardatari che vogliono estinguere i propri debiti con il Fisco ...Non tutte le cartelle possono beneficiare della rottamazione quater. La legge di Bilancio 2023, infatti, ha imposto un limite temporale ben ...