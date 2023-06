La7.it - Il video del risveglio degli abitanti di- sul - Don , in Russia . Nel filmato i carri armati per le strade, visibile lo stupore degli cittadini ma una operatrice ecologica continua a ...Video del risveglio degli abitanti disul Don, in Russia: nei filmati i carri armati per le strade, visibile lo stupore degli cittadini. Unapulisce la strada imperterrita, con i tank dietro di sfondo. Prigozhin ha ...La7.it - Il video del risveglio degli abitanti di- sul - Don , in Russia . Nel filmato i carri armati per le strade, visibile lo stupore degli cittadini ma una operatrice ecologica continua a ...

Rostov, spazzina pulisce imperterrita la strada con i carri armati dietro TGLA7

