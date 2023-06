Ronaldo e Georgina in vacanza in Sardegna con i figli | le foto sui social scatenano le polemiche del mondo arabo | “Nudo e oscenità”

(Di sabato 24 giugno 2023) Nelle ultime settimane CristianoRodriguez sono stati al centro della cronaca rosa per i rumors su una possibile cristi di coppia Ora, però, arriva la smentita ufficiale. Come? Con una serie dipubblicate sui rispettivi profilidove la coppia si mostra più unita che mai mentre si gode le vacanze ininsieme ai, a bordo di un lussuoso yacht. Tuttavia, le immagini, se da una parte hanno placato le acque, dall’altra le hanno agitate. Negli scatti che documentano i giorni disi possono vedere infatti il calciatore ancora in perfetta forma all’età di 38 anni e le procaci forme della moglie. E proprie quest’ultime hanno suscitato la rabbia delche, da quando ha iniziato a ...

Estratto dell'articolo di Gennaro Marco Duello per www.fanpage.itrodriguez Aria di crisi tra CristianoRodriguez Non sembrerebbe. La coppia si è fotografata e pubblicata sui rispettivi profili ufficiali Instagram raccontando ai ...Abbiamo già detto di Cristiano, che si sta godendo un po' di relax cone i figli in Costa Smeralda. Ma c'è un altro ex giocatore del Real Madrid che in questi giorni ha scelto l'...CristianoRodriguez, il contratto segreto in caso di addio: 'A lei 100mila euro al mese'Rodriguez, il collier indossato a Cannes non passa inosservato: ecco quanto vale ...

Georgina Rodriguez e Cristiano Ronaldo al mare tra divertimento e passione Lookdavip

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Il primo weekend d’estate segna l’inizio del periodo estivo, delle vacanze e dei selfie in riva al mare. Inutile dire che le prime a fare le valige sono state le celeb, già da qualche giorno in relax ...