Romina Power ricorda la figlia Ylenia sui social | “Dove sei | amore mio?”

(Di sabato 24 giugno 2023) Sopravvivere a un figlio è certamente uno dei dolori più forti che si possa provare, a maggior ragione quando non ci sono certezze su cosa sia accaduto. Una sensazione checonosce bene e con cui è costretta a convivere da anni: nel gennaio del 1994 è infatti scomparsa sua, frutto del lungo matrimonio con Al Bano Carrisi. La giovane, che all’epoca aveva fatto perdere le sue tracce, si trovava a New Orleans, meta di un suo lungo viaggio negli Stati Uniti. Le ricerche sono andate avanti a lungo, cercando anche di percorrere più piste, ma non hanno poi avuto alcun esito. La cantante non si è mai arresa del tutto ed è convinta che la sua primogenita sia ancora viva. Nonostante il suo corpo non sia mai stato ritrovato, nel 2014 è stata dichiarata la sua morte presunta. ...

Al Bano e'Nel sole' poi divenne un film e sul set c'era. 'Era figlia di due star di Hollywood, ma nelle pause delle riprese faceva la maglia. Gli ultimi tre giorni di ...Un dolore che non può passare e che di tanto in tantovuole condividere. Per quella figlia scomparsa per cui non ha mai smesso di sperare. Così la cantante, ex compagna di Al Bano , ha pubblicato nelle ultime ore un post sul suo profilo ...Cosìtorna a rivolgere un pensiero alla figlia Ylenia Carrisi, di cui non si sono più avute notizie dal giorno della sua scomparsa a New Orleans 29 anni fa. È un appello doloroso quello ...

Ylenia Carrisi, la foto straziante di Romina Power: "Mi appare il tuo viso" Liberoquotidiano.it

Romina Power ricorda la figlia scomparsa sui social. L'appello straziante della cantante che spera di ritrovare Ylenia.Il dolore per la scomparsa della figlia Ylenia non è mai scomparso nel cuore di Romina Power. A volte la cantante vuole condividere la sua tristezza con gli altri.