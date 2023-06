Romina Power ricorda la figlia Ylenia sui social | “Dove sei | amore mio?”

Leggi su news.robadadonne

(Di sabato 24 giugno 2023) Sopravvivere a un figlio è certamente uno dei dolori più forti che si possa provare, a maggior ragione quando non ci sono certezze su cosa sia accaduto. Una sensazione checonosce bene e con cui è costretta a convivere da anni: nel gennaio del 1994 è infatti scomparsa sua, frutto del lungo matrimonio con Al Bano Carrisi. La giovane, che all’epoca aveva fatto perdere le sue tracce, si trovava a New Orleans, meta di un suo lungo viaggio negli Stati Uniti. Le ricerche sono andate avanti a lungo, cercando anche di percorrere più piste, ma non hanno poi avuto alcun esito. La cantante non si è mai arresa del tutto ed è convinta che la sua primogenita sia ancora viva. Nonostante il suo corpo non sia mai stato ritrovato, nel 2014 è stata dichiarata la sua morte presunta. ...