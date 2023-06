Roma | primi contatti per McKennie | qual è la situazione

Leggi su calcionews24

(Di sabato 24 giugno 2023)dellaper l’arrivo in giallorosso di Westonè ladel giocatore americano Stando a quanto riferisce il Corriere dello Sport, ci sarebbe una nuova squadra sulle tracce di Weston: la. Il club giallorosso, attraverso la mediazione del general manager Frank Trimboli, avrebbe già contattato lo statunitense per mettere a disposizione un centrocampista dinamico a Mourinho. Non è detto però, scrive il quotidiano, che la Juve sia disposta a cedere il giocatore a una diretta concorrente per la prossima Champions, soprattutto non con la formula del prestito.