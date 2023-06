Roma | palpeggia le donne sul bus | preso il maniaco della linea 64

(Di sabato 24 giugno 2023) È stato finalmente arrestato ilsessuale cheva lesulla64 dell’autobus di. L’uomo, 70enne era nel mirino delle forze dell’ordine da un po’ di tempo e grazie alle numerose segnalazioni delle ragazze spaventate è stato. Adesso è in carcere con l’accusa di violenza sessuale. Arrestato il64 Il 70enne era solito sostare anche per ore sull’autobus64, una delle più usate diperché collega il centro città e il Colosseo alle zone limitrofe. Nelle ore di punta è sempre molto affollato da turiste e cittadine, momenti in cui lui ne approfittava perre e terrorizzare le vittime, come riporta ...

Per muoverti con i mezzi pubblici e in sharing nella città diusa la nostra Partner App gratuita ! ...Una pattuglia in borghese dei carabinieri della Stazione diSan Pietro che si trovava a bordo del mezzo per un servizio preventivo, ha notato la scena ed è subito intervenuta arrestando l'uomo ...... suo malgrado, ha una turista appena sbarcata a. Una volta uscita dal terminal dell'aeroporto ... La"sul seno e sui fianchi" e la costringe a un atto sessuale tenendole "con forza la mano"...

Palpeggia donna sul bus approfittando della calca RomaToday

Ha palpeggiato una donna che si trovava sul suo stesso autobus: notato da una pattuglia di carabinieri in borghese, sul bus per controlli preventivi, ...Ha approfittato della calca sul bus e ha palpeggiato nelle parti intime una passeggera. L'uomo, un 70enne italiano, è stato poi fermato e arrestato dai carabinieri in borghese. Le molestie lo scorso p ...