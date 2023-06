Roma Lo zio inglese “scompare” | ritrovato a San Lorenzo | i poliziotti lo affidano al nipote

(Di sabato 24 giugno 2023)– Un 63enne era partito dal Galles nelle scorse settimane per un viaggio in Italia, da dove sarebbe dovuto tornare il 15 giugno, ma sull’aereo di ritorno partito da Fiumicino non è mai salito. Così il, partendo dalla Scozia, si è recato aper denunciare la scomparsa dello zio presso gli uffici del commissariato Colombo lo scorso 21 giugno. Diramate immediatamente le note di ricerca in tutta la Capitale, l’uomo è statodaidel commissariato Sanpresso il parco Dei Caduti 19 luglio 1943. Immediatamente i, dopo essersi sincerati delle sue condizioni, lo hanno riaccompagnato presso il commissariato Colombo, dove ha potuto così riabbracciare il. Il Faro online, il tuo quotidiano sempre con ...

Roma, la Polizia riporta al nipote lo zio di 63 anni del Regno Unito BaraondaNews

