(Di sabato 24 giugno 2023) Ildella stazione Termini alla stregua di unnavigabile. Non è un film di fantascienza ma la triste quanto bagnata realtà. Il passaggio sotterraneo dell’importante scalo ferroviario e metropolitano è completamente allagato. La motivazione? La rottura di unache lo ha reso un vero e proprioin piena. Oltre all’acqua, si vedono galleggiare dei pezzi di plastica che rendono il quadro ancor più desolante ma non solo. Presente anche una persona, che – come se nella fosse – vi cammina tranquillamente all’interno., scoppia unadell’acqua e si allaga la strada: chiuso un tratto della via Aurelia Il video delallagato aTermini Pensavamo di averle viste tutte invece la Capitale riserva ...

FABRICA DI- Ad un anno esatto dal primo incontro, appuntamento oggi pomeriggio alle 17 presso la chiesa ... furono rinvenuti strumenti per la macellazione, e anche unad'acqua che ha ...Un giorno, mentre si rifugia in cantina per sfogarsi danneggia inavvertitamente unadalla quale esce Wade, un ispettore della rete idrica appartenente all'elemento acqua, risucchiato nell'...Un giorno, mentre si rifugia in cantina per sfogarsi danneggia inavvertitamente unadalla quale esce Wade, un ispettore della rete idrica appartenente all'elemento acqua, risucchiato nell'...

Roma, la tubatura si rompe e il sottopassaggio diventa un fiume (FOTO) Il Corriere della Città

Annuncio vendita Ford Puma 1.0 EcoBoost 125 CV S&S ST-Line X usata del 2022 a Roma nella sezione Auto usate di Automoto.it ...I cantieri si sono chiusi circa sei mesi fa anche se c’erano ancora degli interventi da fare tanto che, ad oggi, la piazza non è stata ancora inaugurata. Nel frattempo, la manutenzione latita e il deg ...