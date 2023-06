Roma | in arrivo il terzino destro | trattativa avanzata col Leeds per Kristensen

(Di sabato 24 giugno 2023) Mourinho è vicino ad avere un altro. A sorpresa Tiago Pinto sta per chiudere l'accordo colnon solo per il rinnovo...

Un acquisto promosso dal tecnico che a questo punto potrebbe dare il via libera per la cessione di Karsdorp valutato 10 milioni dallaL'ex Napoli a Riyadh per le visite mediche, nuovi rumors sul tecnico della Juve- L'Arabia Saudita continua a recitare da protagonista in questo calciomercato estivo. A ... Il suosegue ...Lanon è contraria all'idea di cedere "Il Gallo", soprattutto se si concretizzerà l'di Gianluca Scamacca. Di contro, il brutto infortunio di Tammy Abraham, che tornerà in campo solo all'...

Aspettando i nuovi treni, lungo la Roma Lido sono in arrivo le navette RomaToday

Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il diritto di opporti a tale trattamento. Le tue preferenze si applicheranno solo a questo sito w ...Mourinho è vicino ad avere un altro terzino destro. A sorpresa Tiago Pinto sta per chiudere l'accordo col Leeds non solo per il rinnovo del prestito di Llorente ma pure per quello di Rasmus Kristensen ...