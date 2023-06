(Di sabato 24 giugno 2023) Lungheanche perun: turisti e cittadini aspettano per ore sotto il sole cocente.sono due snodi nevralgici per la capitale e ogni giorno arrivano centinaia di persone, ma scarseggiano i mezzi pubblici e le autovetture che possono circolare nel centro della città sono sempre meno. Ecco cosa succede.perun: scoppia ilIeri è stata un’altra difficile giornata per spostarsi nella Capitale a causa di un guasto alla rete elettrica che ha gettato la stazioneneltra cancellazioni e soppressione di moltissimi treni. Turisti e cittadini si sono riversati ...

... che consentirà di capire anche se siano stati cancellati deio delle chat compromettenti. ... Argomenti incidenti stradali incidenti stradaliyoutuber Leggi i commenti I commenti dei lettori ...Le code non accennano a diminuire e le auto bianche non aumentano: la 'crisi dei taxi' asi fa sentire sempre più pesante, con lunghedi persone all'esterno delle stazioni - Termini in primis - e interminabili attese al numero per le prenotazioni. E cresce la rabbia di chi prova ...Ledi culle sottoterra erano il loro piccolo, grande tesoro. I genitori a pagamento da tutto ... La prima sentenza a favore di due mamme senza utero in affitto è del 2014 a. Poi i tribunali ...

Roma, file interminabili per prendere un taxi: pochi collegamenti da Termini a Fiumicino, è caos Il Corriere della Città

Lunghe file a Roma anche per prendere un taxi: turisti e cittadini aspettano per ore sotto il sole cocente. Termini e Fiumicino sono due snodi nevralgici per la capitale e ogni giorno arrivano centina ...Anche l'Under 17 rossonera è stata costretta, purtroppo, ad abbandonare la strada in direzione Scudetto. Rimasta la sola squadra maschile ancora in corsa per il titolo, ...