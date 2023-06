Roma | fiamme alte e fumo nel campo rom di Via Candoni | sassaiola contro i pompieri

(Di sabato 24 giugno 2023)nell’area delnomadi di via Luigi. Diversi focolai sono divampati nei giorni scorsi, coinvolgendo accatastamenti di rifiuti e materiale di risulta e provocando non pochi disagi legati al. A lanciare l’allarme, la sala operativa dei vigili del fuoco di via Genova che ha inviato sul posto molte squadre provenienti dai distaccamenti di Ostiense, Eur, Ostia e Fiumicino, che hanno provveduto prontamente a spegnere i roghi nell’arco delle ventiquattro ore., ancora incendi e roghi tossici alNomadi di ViaL’incendio nelrom di ViaNon è la prima volta che nelrom si verificano tali episodi e senz’altro, l’incendio ...

1… Continua la spola del presidente del Consiglio frae Tunisi: due viaggi in una settimana, nell'intento di convincere il governo tunisino ad ...e dal vicino e dal medio Oriente (in) ...Legialle, coordinate dalla Direzione Distrettuale Antimafia della Procura di Milano, hanno ... Buccinasco, Cornaredo, Caronno Pertusella, Reggio Calabria, Genova,, ecc.), tra i quali un'......lasciato Concordia i sommozzatori dei carabinieri arrivati daper scandagliare i due laghetti che si trovano vicino al luogo dove lo scorso novembre era stata trovata un'auto data le: nel ...

Incendio al campo rom: rifiuti in fiamme in via Candoni RomaToday

Un’auto ha preso fuoco nella notte in via Zara, a Santa Severa, rischiando di danneggiare anche le altre vetture parcheggiate nelle vicinanze. A impedire che l’incendio si propagasse sono stati i vigi ...Nella mattinata di oggi 24 giugno 2023 a Bordighera, in provincia di Imperia, è divampato un incendio in un ristorante cinese.