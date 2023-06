Roma come Buenos Aires con «Tango Fiesta»

(Di sabato 24 giugno 2023) Aquasi 200mila milonghe hanno chiuso negli anni della pandemia da Coronavirus, 50mila in modo definitivo, un comparto che dava lavoro a quasi 10mila persone è stato messo first appeared on il manifesto.

" Non solo l'opposizione, ora anche la Lega e Forza Italia chiedono che Daniela Santanchè ... Direi che Santanchè ha tagliato la testa al toro, poi ognuno può pensarlavuole", dice all' ...... del giornalismo e della televisione con una serie di intervistequelle a Diego Bianchi, ... Assessore alla Cultura diCapitale, che con Generazione Settanta. Storia del decennio piú lungo del ...1937 - Renzo Arbore: Pugliese doc, di Foggia per l'esattezza, è stimatouno dei pionieri dell'... nata in seguito allo scisma religioso e alla separazione dalla Chiesa cattolica di. 1859 - ...

Sciame d'api riposa sul bauletto di una moto a Roma: perché è ... Fanpage.it

La Roma Under 17 è Campione d'Italia! I ragazzi di Ciaralli vanno subito sotto nel primo tempo con un gol del nerazzurro Lavelli ma poi Feola e Nardozi ribaltano il… Leggi ...Il ventiduenne locarnese sbaraglia la concorrenza nei 100 delfino al Trofeo Settecolli, fermando i cronometri sul 51‘’28 ...