Roma | a un passo l’arrivo di Kristensen dal Leeds

(Di sabato 24 giugno 2023) Laha praticamente chiuso perdi Rasmus, terzino destro del. Il giocatore arriva in prestito Laha praticamente chiuso perdi Rasmus, terzino destro del. Secondo quanto riportato da Sky Sport, la trattativa è in stato avanzato e il classe 1997 ha manifestato più volte la sua volontà di giocare con il club giallorosso nella prossima stagione. Il giocatore danese, che all’occorrenza può fare anche il centrocampista, arriverà in prestito.