Rocio Munoz Morales | morto il papà Manuel | il toccante post su Instagram Emma commenta | «Ti abbraccio forte»

Sempre online RocìoMorales lo ha descritto come "un campione, un guerriero, un combattente". Instagram content This content can also be viewed on the site it originates from. L'attrice ha ...Morales non ha mai svelato pubblicamente la malattia del padre , che viveva in Spagna. L'attrice e ballerina ha invece traslocato in Italia, a Roma, nel 2011 dopo aver conosciuto l'...A diffondere la triste notizia è stata la stessaMorales attraverso la pubblicazione di un post sul suo profilo di Instagram . L'attrice era solita condividere con i suo follower le ...

È morto il papà di Rocìo Munoz Morales e lei gli manda una dedica tenerissima Vanity Fair Italia

LEGGI ANCHE > Rocío Muñoz Morales commuove il web con un post per il padre: ecco le sue parole Rocio Munoz Morales padre: il post su Instagram e il cordoglio di amici e colleghi Il post pubblicato da ...L'annuncio via social di Rocio Munoz Morales. Pesante lutto per la compagna di Raoul Bova: è morto suo padre che soffriva da tempo. Arriva via social un .