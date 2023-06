Rocca lascia la Croce Rossa internazionale | “Le mie parole sul gay pride sono state strumentalizzate”

(Di sabato 24 giugno 2023) ”Midimesso dal ruolo di presidente ma non dalladi cui rimango sempre un volontario. Ho preso questa decisione con dolore ma anche con grande senso di responsabilità”. Così il governatore della Regione Lazio, Francescoin una intervista al Messaggero. Una decisione assunta ”per evitare che quella che considero la parte più bella della mia vita possa essere strumentalizzata o danneggiata dal fatto che svolgo l’importante funzione di presidente del Lazio. Voglio evitare che le mie decisioni politiche e in generale la mia attività alla guida della Regione possano creare confusione in una istituzione a me carissima, che è presente in 192 Paesi del mondo e che deve sempre godere della fiducia di tutti”. La vicenda delle polemiche sul ritiro del patrocinio del Lazio al Gay, ...

toglie il patrocinio al Gay Pride di Roma. "La Regione non sponsorizza l'utero in affitto"... stavolta per Della. Dominante. All. Ciaralli 8 L'anno scorso il percorso si interruppe in ... Di Siena 6.5 Galleggia a destra, converge elibero il binario per le avanzate di Magni. Primo ...... l'intestazione alla figlia minorenne del 50 per cento dei beni del padre, Francesco; la ... SOSTIENICIquesto campo vuoto Per ricevere gli aggiornamenti di Sardiniapost nella tua casella di ...

"Decisione difficile". Rocca lascia la Croce Rossa dopo le polemiche ... ilGiornale.it

Lucia Albano, al convegno dell’Excelsior: "Ci stiamo interfacciando con il ministro della Cultura, sull’argomento ho molte sollecitazioni". E sulla Bolkestein l’on. Zucconi: "La mappatura può bloccare ...A seguito della strumentalizzazione sul mancato patrocinio del Pride di Roma, il presidente della Regione Lazio ha deciso di rimette l'incarico all'IFRC ...