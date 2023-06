Rocca celebra i primi 100 giorni da presidente | M5s e Pd gli rovinano la festa

(Di sabato 24 giugno 2023) Francescoha presentato alla stampa il bilancio dei suoi100da governatore del Lazio. Un elenco di azioni portate avanti dalla sua Giunta che si scontra, però, con la contronarrazione delle opposizioni. A cominciare da quella del suo avversario politico nella corsa alle ultime regionali, l’ex dem Alessio D’Amato. L’assessore dell’era Zingaretti, ha espresso forte preoccupazione per la sanità laziale di nuovo a rischio commissariamento. Perplessità che vanno nella direzione opposta a quanto ha dichiaratoche ha annunciato, tra le altre cose, anche la riapertura dell’Ospedale San Giacomo senza uno studio di fattibilità né una previsione di spesa e che costerà la chiusura di 4 strutture in periferia. A smentireanche il consigliere regionale del Movimento 5 stelle, Adriano ...

... Stefania, Francesca Cavallo e Simone Alliva. approfondimento Pride, sei fumetti a tema LGBTQIA+ FOTOGALLERY ©LaPresse Continua gallery %s Foto rimanenti Cronaca Romail Pride, in ......acciughe " Palco Centrale 12.00 Parata degli equipaggi delle Legends per la regata chei 50 ...- Palco Centrale PIAZZA DELLA VITTORIA "Dagli anni '70 ai giorni nostri" 20.00 warm up Robbi, ......acciughe " Palco Centrale 12.00 Parata degli equipaggi delle Legends per la regata chei 50 ...- Palco Centrale PIAZZA DELLA VITTORIA "Dagli anni '70 ai giorni nostri" 20.00 warm up Robbi, ...

Rocca celebra i primi 100 giorni da presidente, M5s e Pd gli ... LA NOTIZIA

E’ il giorno dell’omaggio a Santa Chiara, salvatrice della città di Assisi: si celebra la Festa del Voto che ricorda la liberazione del monastero di San Damiano e di tutta la città dall’aggressione de ...ROCCA DI PAPA (attualità) - Presso il Santuario Madonna del Tufo ilmamilio.it Alle ore 18 di oggi pomeriggio si è celebrata al Santuario della Madonna del Tufo la Messa in ricordo di Emanuele Cres ...