Roberto Saviano | “I governi attaccano chi si schiera | ma Papa Francesco è dalla nostra parte”

(Di sabato 24 giugno 2023) L’autore invitato in Vaticano: «Il suo riconoscimento è un programma politico. In un momento difficile per la libertà d’espressione, lui sta con chi non è neutrale»

... incomparabile scenario per l'incontro tra Francesco e gli artisti (presenti anche autori che non fanno sconti alla religione come Marco Bellocchio,e Luciano Ligabue) in occasione ...Perè l'unico che convoca gli intellettuali in un frangente storico dove i populisti li temono. Papa Francesco ha incontrato in Cappella Sistina duecento artisti da tutto il mondo " ...... Paolo Cognetti, Ludovico Einaudi, Abel Ferrara, Alessandro Haber, NIcola Lagioia, Vivian Lamarque , Jhumpa Lahiri, Luciano Ligabue, Ken Loach, Mario Martone, Mogol, Alice Rohrwacher,,...

Papa Francesco incontra gli artisti, Roberto Saviano: "Difendere intellettuali e' scelta coraggiosa" - Italia Agenzia ANSA

"Sono felice di questo incontro con voi. Ma, prima di salutarvi, ho ancora una cosa da dirvi, che mi sta a cuore. Vorrei chiedervi di non dimenticarvi dei poveri, che sono i preferiti di Cristo, in tu ...Nella Cappella Sistina Francesco incontra gli artisti nel 50° anniversario dell’inaugurazione della Collezione d’Arte Moderna dei Musei Vaticani: «Spesso voi provate a sondare anche gli inferi della c ...