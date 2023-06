Roberta Beta operata per un tumore | “Ringrazio la Madonna di Lourdes per avermi attenzionato su di un pallino che appariva e scompariva da anni”

(Di sabato 24 giugno 2023), ex concorrente della prima edizione del Grande Fratello, una settimana fa si era mostrata in ospedale con un messaggio ironico che rassicurava i fan “di non aver fatto il lifting”, limitandosi a dire che “dopoho capito che il nodulo sotto l’orecchio non era una semplice ghiandola infiammata!”. E adesso, mentre prosegue la convalescenza, ha deciso di affidare ad un post su Instagram il racconto di quanto accaduto: “Ho rimosso un adenoma pleomorfo, unbenigno che colpisce le ghiandole salivari, che era messo in una parte anche abbastanza antipatica, nella parte profonda della parotide”. Aggiunge: “L’ho preso per fondoschiena perché me ne sono accorta, poteva ingrandirsi e compromettere tutta la faccia. E invece, il chirurgo, il medico Domenico Tassone, che mi ha operato ha fatto un lavoro ...

