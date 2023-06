Roberta Beta mostra la cicatrice | Mi hanno operata per un adenoma

Fotogallery -operata per un adenoma SUI SOCIAL Fotogallery - Linda Lorenzi ieri e oggi LE IMMAGINI Fotogallery - 'Isola dei famosi', l'avventura di Marco Mazzoli LA FESTA FINALE Fotogallery - Pamela ...è stata una della concorrenti più amate del GF , il primo, quello che ancora veniva definito come "esperimento sociale". Quell'anno, il reality era condotto da Daria Bignardi e lei era ...'Il nodulo sotto l'orecchio non era una semplice ghiandola infiammata', scriveva in un post qualche giorno fa, concorrente del primo Grande Fratello , che si era recata in ospedale per una visita di controllo. Poi in un video ha rivelato che in realtà era un adenoma pleomorfo, un tumore benigno ...

Roberta Beta mostra la cicatrice dopo l'operazione: «Ringrazio la Madonna di Lourdes». Come sta l'ex gieffina leggo.it

La concorrente della prima edizione del GF, Roberta Beta ha scoperto di avere un adenoma pleuforme dietro l'orecchio e si è operata ...La giornalista, concorrente del primo "Grande Fratello", ha mostrato sui social i segni dell'intervento a cui si è dovuta sottoporre ...