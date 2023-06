Rivoluzione Juventus | inizia il nuovo ciclo | con o senza Allegri?

Leggi su sportnews.eu

(Di sabato 24 giugno 2023)il: la società è orientata a voltare pagina, ma con o? I bianconeri ora devono trovare le giuste soluzioni per far si che le cose possano ripartire in un determinato modo. In attesa dell’ultimo processo che farà chiarezza sul destino della società, sono tanti i nomi che circolano Questo articolo è stato pubblicato prima Sportnews.eu.