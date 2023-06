Rivolta Wagner | Zelensky | “Russia nel caos | è solo l’inizio”

Leggi su sbircialanotizia

(Di sabato 24 giugno 2023) "L'Ucraina è in grado di proteggere l'Europa dalla diffusione del male e delrusso" “Ora c’è così tantoche nessuna menzogna può nasconderlo…La debolezza dellaè evidente”. Lo ha scritto in un messaggio su Telegram il presidente ucraino Volodymyr, commentando ladi. “Chi sceglie la via del male distrugge se stesso. Invia colonne di truppe per distruggere la vita di un altro Paese, ma non riesce a impedirgli di fuggire e di tradirlo quando la vita resiste. Terrorizza con i missili e, quando vengono abbattuti, si umilia per ricevere uno Shahed (drone iraniano, ndr. – denunciain un lungo post -. Disprezza la gente e manda centinaia di migliaia di persone in guerra, per poi barricarsi nella regione di Mosca contro coloro ...