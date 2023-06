Rivolta Prigozhin | Putin parla alla nazione | “Siamo stati presi alle spalle | la reazione sarà dura Difenderemo la Russia dai traditori”

(Di sabato 24 giugno 2023) “Un colpo di pugnalespnostre truppe e”. Così Vladimir, in un discorso televisivo, ha definito laarmata lanciata da Yevgenyndo di “gravi azioni di tradimento” ed assicurando che i responsabili “pagheranno per questo.il nostro popolo e il nostro Stato da qualsiasi tradimento. Adesso si decide il destino del nostro popolo”. “La situazione a Rostov sul Don rimane difficilente laarmata”, ha aggiuntoassicurando che si stanno adottando misure per “stabilizzare la situazione”. “A Rostov il lavoro dell’amministrazione civile e militare è ...

Lo stessooggi ha dichiarato di aver preso il controllo di tutti i siti militari della città russa Rostov sul Don. Poco fa Vladimir Putin ha parlato alla nazione e ha definito la...Chi è Evgenij, il capo della Brigata Wagner, unico avversario di Putin RIBELLIONE ARMATA - La reazione delle istituzioni è immediata: la procura russa apre un procedimento per 'ribellione ...

Il comitato nazionale antiterrorismo di Mosca ha aperto un procedimento penale "per invito alla ribellione armata" dopo le dichiarazioni del capo di Wagner Prigozhin. Lo riporta Tass. Il comitato nazi ...Il discorso alla nazione del presidente russo Vladimir Putin dopo la rivolta annunciata dal capo della Wagner, Yevgeny Prigozhin, era stato annunciato ed è arrivato nella mattinata di sabato. Pur ...