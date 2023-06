Rivolta della Wagner | si schiera anche il leader ceceno Kadyrov | «Metteremo fine alla ribellione»

Leggi su open.online

(Di sabato 24 giugno 2023) Al fianco di Putin che ha promesso di reprimere ladel grupposiorail comandanteRamzan. Quello attuato da Yevgney Prigozhin è «un vile tradimento», un «ammutinamento» che deve essere «schiacciato», ha affermato in una dichiarazione diffusa dai canali filorussi annunciando piena collaborazione con il Cremlino: «La guerra non è il momento di dare voce alle lamentele personali e di risolvere le controversie nelle nostre retrovie. Le retrovie devono sempre essere calme e affidabili», dice.ha aggiunto che ladeve essere repressa, e «se è necessario prendere misure dure per questo, siamo pronti». IlRamzanha definito ...