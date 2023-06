Rivolta contro Mosca | Preso controllo su Rostov Putin alla nazione | I traditori saranno puniti

Leggi anchein Russia, Brigata Wagner di PrigozhinMosca: 'Rostov nostra, in 25mila pronti a morire. Bugie su guerra in Ucraina' Allarme nucleare in Ucraina, Zelensky: 'Putin prepara ...Poco dopo il comitato nazionale antiterrorismo ha aperto un procedimento penaleil capo di ... Poco fa Vladimir Putin ha parlato alla nazione e ha definito laarmata lanciata dal Wagner ...Le parole di Prigozhin al momento non sembrano dirette personalmenteil presidente russo, che tuttavia viene indicato come vittima dell'inganno ordito dai vertici militari che hanno spinto per ...

Prigozhin in rivolta contro Mosca, truppe Wagner a Rostov Adnkronos

Il capo della compagnia militare privata russa Wagner Evgenij Prigožin sta conducendo una rivolta contro i vertici della Difesa di Mosca. Sotto il suo comando, alcuni miliziani del Gruppo Wagner impeg ...(Adnkronos) – “Un colpo di pugnale alle spalle alle nostre truppe e alla Russia”. Così Vladimir Putin, in un discorso televisivo alla nazione, ha definito , parlando di “gravi azioni di tradimento” ed ...