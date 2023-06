Ritmo morbido e antispettacolare | è tornato il più grande centro commerciale della tv

Leggi su iodonna

(Di sabato 24 giugno 2023) La seconda stagione di And Just Like That, progetto di spremitura sistematica di serie gloriosa su Sky in streaming su NOW ogni venerdì, inizia con del sesso. Carrie Bradshaw e le altre due, anzi, le altre cinque protagoniste (Samantha tornerà per un cameo), entrano in scena dirigendosi verso le rispettive camere da letto, dove c’è un uomo, talvolta anche marito, pronto alla prestazione. È un’introduzione che fa un po’ di giustiziaprima stagione erede di Sex And The City, iniziata con Big morto sul tapis roulant, proseguita con un lutto dove il trapassato comunicava con la vedova via abat-jour, e finita con Carrie che gettava le ceneri nella Senna. Non in jeans ma in una nuvola di taffetà (suppongo), perché a Parigi tutti camminano in Haute Couture. ...