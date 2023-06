Riscoprire il valore della natura attraverso le opere degli artigiani

Leggi su linkiesta

(Di sabato 24 giugno 2023) Sembra ormai che il mondo del lusso lo abbia capito. Per sostenersi, per continuare a essere se stesso, ha bisogno di tornare a un concetto di produzione artigianale. Sempre se per artigianale intendiamo una generazione di maestranze che impara, lentamente e progressivamente, un mestiere e poi lo tramanda a coloro che vengono dopo e così via, in un ciclo virtuoso che prevede una un bagaglio di conoscenze che si rinnova. Oltre alle tante iniziative finora promosse, ce n’è una lanciata nel 2019 dal gruppo alberghiero fiorentino Starhotels denominata “La grande bellezza”, come il film: un tributo anelante e nostalgico al passato nonché alla decadenza del presente, dove le cose che svaniscono devono essere salvate. È grazie a Elisabetta Fabri, presidente e amministratore delegato, se oggi si impiegano risorse ed energie per distribuire maestranze locali all’interno...