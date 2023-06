I legali di De Marco, Giovanni Bellisario e Andrea Starace, hanno rinunciato a presentarein Cassazione e oggi scadevano i termini per poterlo presentare. Fu lo stesso De Marco poche ...Se vuoi proporre, leggi la nostra guida " Come contestare le cartelle esattoriali ". ... Se invece non ricevi nulla, tanto meglio per te: di solito l'Agenzia Entrate Riscossionead ...... salvo poi informarlo della"con effetto immediato". "Le condizioni, nelle quali ...il tecnico giallorosso sia rimasto male della maxi squalifica dell'Uefa (per la quale la Roma farà), ...

Rinuncia al ricorso, definitivo ergastolo per killer fidanzati - Puglia Agenzia ANSA

Diventa definitiva la condanna all'ergastolo per Antonio De Marco, lo studente 23enne reo confesso di avere ucciso il 21 settembre del 2020 l'arbitro leccese Daniele De Santis e la sua fidanzata Eleon ...Negli ultimi giorni, decisioni e toni sulla questione si sono infittiti e aggravati. Ma è comprensibile che la cosa non sia oggetto di dichiarazioni ufficiali. Un banco di prova senza precedenti ...