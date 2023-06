Rinnovo Osimhen | svelata la proposta del Napoli | l’ingaggio proposto da ADL

(Di sabato 24 giugno 2023) Durante l’incontro con l’agente di, De Laurentiis haildel contratto: svelate le cifre e la reazione dell’entourage. Il futuro di Victorè il tema più caldo in queste ore in casa. Avere o meno il centravanti in rosa nella prossima stagione potrebbe fare tutta la differenza del mondo per Rudi Garcia, ma ovviamente capire se si possa contare sulla sua permanenza è prioritario per i progetti del club. Ecco perché nelle scorse ore è andato in scena un incontro tra l’entourage dell’attaccante e Aurelio De Laurentiis. Nel confronto si è parlato sostanzialmente di due possibili scenari: l’eventuale cessione o la permanenza dial, firmando ildel contratto. Il contratto del...

Altrettanto centrale sul quotidiano romano la questione partenopea: '- Napoli, il patto'. De Laurentiis vede l'agente del nigeriano: 'Via solo per 150 milioni. Si lavora al'. In ......i campioni più affermati c'è il rischio che anche quel tetto di 150 milioni fissato perda ... per il quale peraltro non è ancora stata trovata un'intesa per il(lontane le parti, gli ...Il PSG resta in pressing per: De Laurentiis ha detto no alla prima offerta da 100 milioni. Ne servono 150 per strapparlo al Napoli, che ha offerto al nigeriano ilfino al 2027 (...

Napoli, rinnovo Osimhen: incontro tra l'agente e De Laurentiis, che fissa il prezzo... Sky Sport

L'edizione odierna de la Gazzetta dello Sport ha fatto il punto sulla situazione rinnovo di Victor Osimhen. Secondo il quotidiano ...La Gazzetta conferma quanto scritto da Le Parisien: al Psg ha chiesto 180 milioni per Victor, quanti ne sborsarono per Mbappé dal Monaco De Laurentiis ha chiesto al Psg 180 milioni per Osimhen, la Gaz ...